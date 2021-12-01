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مصر.. اتحاد قبائل سيناء يعلن القبض على "عنصريين إرهابيين " ويكشف التفاصيل

أخبار العالم العربي

مصر.. اتحاد قبائل سيناء يعلن القبض على
Reuters Asmaa Waguih
القوات المصرية في سيناء
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أعلن اتحاد قبائل سيناء في مصر، القبض على "عنصريين إرهابيين" بعد كمين محكم، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية.

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وفي بيان له، قال اتحاد قبائل سيناء: "مجموعة من نخبة مقاتلي اتحاد قبائل سيناء، وبغطاء جوي وميداني من تشكيلات القوات المسلحة المصرية، وبعد رصد دقيق وتعقب (قص الأثر) من قبل وحدة الرصد والمتابعة التابعة لاتحاد قبائل سيناء وبتوجيهات القيادة العسكرية والأمنية، تم بحمد الله إيقاع قياديين تكفيريين في منطقة وسط سيناء، لتكون الضربة الثالثة والأقوى على مدار أشهر من العمل الدؤوب والشاق".

مصر.. اتحاد قبائل سيناء يعلن القبض على

المصدر: RT

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