قائد الأركان الإسباني: المغرب لا يشكل تهديدا في الوقت الراهن

اعتبر قائد الأركان العسكرية الإسباني، الأميرال ثيودورو لوبيث كالدرون، أن المغرب لا يشكل في الوقت الراهن تهديدا على أمن سبتة ومليلية.

إقرأ المزيد

وصرح المسؤول العسكري أن "المغرب لم يعرب نهائيا عن رغبته في استعادة سبتة ومليلية عسكريا، مشيرا إلى أن "الخصم الرئيسي للمغرب في الوقت الراهن هو الجزائر، والمشكل الخطير الذي يواجهه هو النزاع حول الصحراء الغربية".

وشدد على أن "تسلح المغرب خلال السنوات الأخيرة لا يشكل تهديدا لإسبانيا، ولا بالنسبة لسبتة ومليلية".

وفي وقت سابق، حذرت الاستخبارات الإسبانية رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، من "الخطر" الذي قد يمثله التقارب المغربي الإسرائيلي على "الأمة الاسبانية".

وأشارت الاستخبارات إلى أن "مصالح مدريد في المتوسط قد تتهاوى بفعل هذا التقارب المتزايد"، مؤكدة على أن "التعاون المغربي الإسرائيلي يشمل بناء قاعدة عسكرية بالقرب من حدودنا الوطنية، ويتجاوز هذا المشروع إطار الاتفاقات الإبراهيمية التي يعتبر المغرب من أصحاب المصلحة فيها".

يذكر أن إسرائيل أبرمت مع المغرب مذكرة تفاهم تحدد التعاون الدفاعي بين البلدين، وهي الأولى من نوعها في تاريخ علاقات إسرائيل مع الدول العربية.

المصدر: هبة بريس