مصر تسجل 62 وفاة و949 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 62 وفاة و949 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 20474، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 358578.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 297536 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 949 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 62 حالة وفاة pic.twitter.com/fRDDFIAeJx — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 1, 2021

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 65 وفاة و911 إصابة بالفيروس.

المصدر: RT