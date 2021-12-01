التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة بعد إقلاعها من مطار صنعاء باليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر الأربعاء، اعتراض قواته طائرة مسيرة وتدميرها بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي باليمن.

وأوضح التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن "الطائرة المسيرة أقلعت من مطار صنعاء واعترضت في أجواء محافظة عمران".

وأضاف: "رصدنا مصدر التهديد للطائرة المسيرة وسيتم قصفه الساعات القادمة"، مؤكدا أن "الاستجابة للتهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: "واس"