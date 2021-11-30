رئيس الأركان الجزائري: نحرص على العمل سويا مع مصر لإرساء السلم والأمن

أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة تميز العلاقات العريقة التي تربط الجزائر ومصر، والتي تعود جذورها على وجه الخصوص إلى ثورة نوفمبر 1954.

وخلال لقائه وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول محمد أحمد زكي محمد في القاهرة، شدد الفريق شنقريحة على حرص الجزائر على العمل سويا، من أجل إرساء السلم والأمن على مستوى القارة الإفريقية عموما، وشمال إفريقيا على وجه الخصوص.

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وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها إن الفريق شنقريحة سلم لمضيفه المصري وثيقة عسكرية "مهمة" تتعلق بمشاركة الجيش الجزائري في حرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل ممثلة باللواء الثامن المدرع.

وأضافت أن الفريق شنقريحة، توجه والوفد المرافق له لمواصلة زيارة مختلف أجنحة معرض الدفاع EDEX-2021 حيث زار الجناح الروسي واضطلع من كثب على العديد من منظومات الأسلحة والتكنولوجيات العسكرية الحديثة المعروضة.

المصدر: "أوراس"