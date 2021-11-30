مصر.. مجلس حكماء المسلمين يقرر استئناف مبادرة "حوار الشرق والغرب" لتعزيز الأخوة الإنسانية

قرر مجلس "حكماء المسلمين" في مصر استكمال جولات مبادرة "حوار الشرق والغرب"، وعقد الجولة المقبلة في البحرين.

وأوضح المجلس في بيان له أنه قرر "خلال فعاليات الاجتماع الدوري برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس المجلس، عقد الجولة القادمة تحت عنوان "حوار الشرق والغرب من أجل الأخوة الإنسانية"، بعد تأجيل انعقادها في مارس 2020 بسبب كورونا".

وأضاف أن المجلس قرر عقد اجتماعه الدوري المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة، تزامنا مع إقامة مؤتمر "حوار الشرق والغرب من أجل الأخوة الإنسانية 2022".

وأعرب الطيب، عن تقديره لمملكة البحرين قيادة وشعبا، والملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، لاستضافة فعاليات النسخة الجديدة من مبادرة "حوار الشرق والغرب" في العاصمة البحرينية المنامة.

وأكد أن "العمل على هذا المؤتمر يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين المؤسسات الدينية والثقافية في الدول الإسلامية ومثيلاتها في المجتمعات الغربية بهدف تعزيز مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، وخلق أرضية مشتركة تقوم على القيم المشتركة وتعزيز الاندماج الإيجابي بين الجميع، وتوفير الجو العام الملائم لنشر ثقافة الأخوة والتعايش".

من جانبه، أعرب الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني، وعضو مجلس حكماء المسلمين، عن ترحيب البحرين قيادة وشعبا، باستضافة الاجتماع القادم لمجلس حكماء المسلمين والنسخة الجديدة من مبادرة "حوار الشرق والغرب من أجل الإنسانية".







المصدر: RT