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مسؤول إماراتي كبير: لن نمنع اللبنانيين من السفر إلى الإمارات

أخبار العالم العربي

مسؤول إماراتي كبير: لن نمنع اللبنانيين من السفر إلى الإمارات
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أعلن مسؤول إماراتي كبير، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، أن سلطات بلاده لا تنوي منع سفر اللبنانيين إلى الإمارات.

يتبع...

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