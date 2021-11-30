مسؤول إماراتي كبير: لن نمنع اللبنانيين من السفر إلى الإمارات
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أعلن مسؤول إماراتي كبير، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، أن سلطات بلاده لا تنوي منع سفر اللبنانيين إلى الإمارات.
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أعلن مسؤول إماراتي كبير، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، أن سلطات بلاده لا تنوي منع سفر اللبنانيين إلى الإمارات.
يتبع...
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