الإمارات: سنرسل وفدا إلى إيران ونشارك المخاوف حول سياساتها لكن المواجهة ليست السبيل الأمثل

أعلن المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده سترسل وفدا إلى إيران لبحث العلاقات بين البلدين، مبينا أن الإمارات تشارك المخاوف الإقليمية حول السياسات الإيرانية.

"رويترز" عن مسؤول إماراتي كبير: لدينا مخاوف إقليمية بشأن إيران لكن المواجهة ليست السبيل الأمثل للمضي قدما

مسؤول إماراتي كبير يرى الحوار والتعاون الاقتصادي جزءا من إجراءات بناء الثقة مع إيران ويقول الأمر سيستغرق وقتا

مسؤول إماراتي كبير: حتى إذا توصلت محادثات إيران إلى نتائج إيجابية فهي لن تعالج كل المخاوف بشأن سياسة طهران

يتبع...