"سوناطراك" الجزائرية تعلن السيطرة على حريق اندلع في مصفاة سكيكدة

أعلنت شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك"، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على حريق شب في مصفاة مدينة سكيكدة، وخلف إصابة 7 عمال.

وقالت الشركة في بيان: "اليوم وفي حدود الساعة 10:00 صباحا، سجل حادث على مستوى مصفاة سكيكدة و بالتحديد في وحدة Reforming رقم I".

وأضاف البيان أن "هذه الوحدة كانت في حالة توقف من أجل إنجاز أعمال صيانة، حيث وقع الحادث عند فتح لجام مبادل، وشبت شعلة نارية تمت السيطرة عليها فورا من قبل أعوان التدخل التابعين للمصفاة".

وتابع البيان أن "هذا الحادث أدى إلى تسجيل إصابة 7 عمال، حيث أصيب 5 عمال بحالات حروق متفاوتة الخطورة، 4 منها سطحية وحالة واحدة بحروق من الدرجة الثالثة بالإضافة إلى إصابة عاملين برضوض".

المصدر: RT