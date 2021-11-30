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تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم تتجه نحو القصر الرئاسي

تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم تتجه نحو القصر الرئاسي

أخبار العالم العربي

تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم تتجه نحو القصر الرئاسي
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توجه عشرات آلاف المتظاهرين في السودان في مسيرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين أجل "انتزاع السلطة الوطنية المدنية الانتقالية"، بحسب بيان صادر عن إعلام التجمع.

ودعا التجمع بيانه السودانيين إلى "انتزاع السلطة الكاملة عبر الشرعية الثورية للقوى الثورية القاعدية المؤمنة بالتغيير الجذري وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة"، حسبما ورد في البيان.

هذا وأفاد مراسلنا بأن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، على تظاهرات يشارك فيها وزراء وقيادات سياسية من قوى الحريه والتغيير أفرج عنهم حديثا، كانت متجهة نحو القصر الجمهوري.

تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم تتجه نحو القصر الرئاسي
RT
تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم تتجه نحو القصر الرئاسي
RT

المصدر: RT

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