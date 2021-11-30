فيديوهات "مخيفة" للسيول الجارفة في منطقة مسندم بسلطنة عمان
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قوة السيول الجارفة التي شهدتها أجزاء من محافظة مسندم في سلطنة عُمان صباح اليوم الثلاثاء.
ونشر حساب "طقس العرب - السعودية" المختص بأخبار الطقس والتحذيرات، مقاطع فيديو تبين السيول في منطقة مسندم بسلطنة عمان، إثر تعرضها لتساقط أمطار رعدية بغزارة عالية، نتيجة تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث عملت السيول على جريان الأودية بقوة جارفة.
عُمان 🇴🇲— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 30, 2021
يارب سترك .. جريان قوي للأودية في مسندم pic.twitter.com/iW4fnvdCyw
عُمان🇴🇲— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 30, 2021
السيول تداهم المنازل في مسندم
المصدر: @ClimatJazeerapic.twitter.com/dZFelhwF8C
عُمان 🇴🇲— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 30, 2021
مسندم صباح اليوم .. pic.twitter.com/EW3Tg0DTbe
المصدر: "طقس العرب - السعودية"
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