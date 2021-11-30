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خريطة مصر تسبب أزمة كبيرة في البلاد والحكومة تصدر بيان للرد

أخبار العالم العربي

خريطة مصر تسبب أزمة كبيرة في البلاد والحكومة تصدر بيان للرد
Globallookpress
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود أخطاء في خريطة محافظات مصر بمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي في نظام التعليم الجديد.

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وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوجود أخطاء في خريطة محافظات مصر بمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي في نظام التعليم الجديد.

وأوضحت أن كافة مناهج الصف الرابع الابتدائي، بما فيها مادة الدراسات الاجتماعية، خالية من أي أخطاء، حيث تم وضعها من قبل خبراء ومتخصصين على أعلى مستوى، ووفقاً لأحدث المواصفات العالمية للمناهج؛ لتعزيز وتنمية قدرات الفهم والمهارات لدى الطلاب، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومصادرة أي كتب خارجية يرد بها أخطاء في المناهج.

المصدر: RT

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