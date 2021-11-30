 
مباشر
عاجل
الإمارات تعتمد استخدام "سبوتنيك لايت" كعقار معزز لجميع اللقاحات المضادة لكورونا

الإمارات تعتمد استخدام "سبوتنيك لايت" كعقار معزز لجميع اللقاحات المضادة لكورونا

أخبار العالم العربي

الإمارات تعتمد استخدام
Sputnik Alexandr Kriazhev
لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ruq0

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن السلطات الإماراتية وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي كعقار معزز لجميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على أراضيها.

إقرأ المزيد
صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: الإمارات تسجل لقاح
صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: الإمارات تسجل لقاح "سبوتنيك لايت"

وجاء في بيان أصدره الصندوق المعني بالترويج للقاح "سبوتنيك V" ونسخته المخففة "سبوتنيك لايت" خارج البلاد، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وافقت على اعتماد لقاح "سبوتنيك لايت" بصفته حقنة معززة موحدة لجميع اللقاحات المستخدمة في أراضي الإمارات.

وفي أكتوبر الماضي أخبر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن الإمارات أصبحت دولة أخرى تعتمد لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن سلطات هذا البلد سجلت "سبوتنيك لايت" كلقاح منفصل، وأيضا كجرعة معززة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا