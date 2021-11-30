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مصر والإمارات تبحثان تطور العلاقات العسكرية بين الجانبين

أخبار العالم العربي

مصر والإمارات تبحثان تطور العلاقات العسكرية بين الجانبين
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بحث وزير الدفاع المصري، محمد زكي، مع وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

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وناقش الجانبان على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX – 2021) المقام في مصر حاليا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكديّن على عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين.

المصدر: وكالات

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