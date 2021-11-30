مصر والإمارات تبحثان تطور العلاقات العسكرية بين الجانبين
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بحث وزير الدفاع المصري، محمد زكي، مع وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.
وناقش الجانبان على هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية (EDEX – 2021) المقام في مصر حاليا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكديّن على عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين.
المصدر: وكالات
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