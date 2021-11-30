لجنة الأوبئة في الأردن تعرب عن قلقها من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا

أعربت اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة عن قلقها من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وقال عضو اللجنة الدكتور مهند النسور، اليوم الثلاثاء، إن الجهات المعنية تراقب عن كثب ما سيحدث خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف نتوقع أن نصل في منتصف الشهر المقبل إلى ذروة الموجة الثالثة، خاصة أن نسب الإشغال في المستشفيات ما زالت جيدة.

ونوه إلى أن شدة الموجة الحالية لن تكون قاسية كما كانت في الموجات السابقة، بسبب ارتفاع نسبة التطعيم وتوفره في كل مكان، داعيا إلى الإقبال على التطعيم والابتعاد عن التجمعات التي من شأنها زيادة أعداد الإصابات.

وسُجلت في الأردن، أمس الاثنين، 33 وفاة، و5661 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 11584، والإصابات إلى 948966 منذ بداية تفشي الوباء.

المصدر: رؤيا الإخباري