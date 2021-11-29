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النائب الكويتي السابق فيصل المسلم يصل إلى بلاده قادما من تركيا بعد استفادته من عفو أميري (فيديو)

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النائب الكويتي السابق فيصل المسلم يصل إلى بلاده قادما من تركيا بعد استفادته من عفو أميري (فيديو)
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النائب الكويتي السابق فيصل المسلم
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وصل النائب الكويتي السابق فيصل المسلم، مساء الاثنين، إلى الكويت قادما من تركيا، بعد أن شمله العفو الأميري الصادر مؤخرا عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول المسلم إلى بلاده التي غاب عنها أكثر من 3 أعوام بسبب الحكم الذي صدر بحقه وآخرين إثر إدانتهم بقضية "اقتحام مجلس الأمة"، أشهر قضية سياسية في الكويت.

ونشر المسلم في تغريدة صورة له وهو في طريق العودة إلى الكويت، وعلق قائلا: "بعد سنوات من الظلم والإقصاء والشوق، نعود اليوم إلى كويت الخير وشعبها العزيز الأبي مرفوعين الرأس".

واستقبلت جموع غفيرة المسلم في المطار، كما توافد المهنئون، وبينهم نواب وشخصيات سياسية، منذ ساعات إلى ديوانه.

المصدر: وسائل إعلام كويتية

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