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السعودية تدين وتستنكر اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي في الخليل

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السعودية تدين وتستنكر اقتحام الرئيس الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي في الخليل
Reuters MURAD SEZER
علم السعودية
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أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها لاقتحام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إن "الحكومة تدين وتستنكر ما أقدم عليه رئيس الكيان الإسرائيلي من انتهاك صارخ لحرمة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، في خطوة عدائية واستفزازية لمشاعر المسلمين حول العالم".

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وأضافت أن الحكومة "تناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الممارسات المستمرة لحكومة الاحتلال ومسؤوليها تجاه المقدسات الإسلامية (في فلسطين)، وتحذر من خطورة تداعيات تلك الممارسات".

المصدر: "واس" 

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