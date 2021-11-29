"هيئة الأسرى" الفلسطينية: نقل الأسير المسن بالسجون الإسرائيلية فؤاد الشوبكي إلى المستشفى بشكل مفاجئ
Reuters AMIR COHEN
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أفادت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" في فلسطين بأن الأسير المسن في السجون الإسرائيلية فؤاد الشوبكي (82 عاما) نقل بشكل مفاجئ إلى مستشفى سروكا.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن طاقما قانونيا يتابع حالة الأسير ووضعه الصحي.
والشوبكي الملقب بـ"شيخ الأسرى"، أكبر المعتقلين القابعين في السجون الإسرائيلية سنّا، وهو من قطاع غزة، ومعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن مدة 17 عاما.
المصدر: "وفا"
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