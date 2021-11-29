العراق يسير آخر رحلة يوم الثلاثاء لإجلاء العالقين على حدود بيلاروس مع بولندا

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اعتزام السلطات تسيير آخر رحلة يوم الثلاثاء، عبر الخطوط الجوية العراقية لإجلاء المواطنين العالقين على الحدود البولندية البيلاروسية.

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وفي تصريحات لوكالة "شفق نيوز" العراقية قال المتحدث باسم الوزارة علي عباس جهانكير، لوكالة "شفق نيوز"، إنه "تم إجلاء أكثر من 1800 مواطن عراقي من العالقين عند الحدود البولندية البيلاروسية، وعملية الإجلاء مستمرة عبر الخطوط الجوية العراقية".

وبين جهانكير أن "يوم غد الثلاثاء ستكون آخر رحلة من أجل إجلاء العالقين في الحدود البولندية البيلاروسية، وعملية النقل كلها على نفقة الحكومة العراقية، وهي طوعية".

وأشار إلى أن "العدد الكلي للراغبين بالعودة من العراقيين أكثر من 3000، غالبيتهم من إقليم كردستان".

وأعلنت وزارة النقل العراقية، الخميس الماضي أنها قامت بتسيير رحلتين جويتين استثنائيتين لإجلاء العراقيين العالقين بين الحدود البيلاروسية البولندية.

المصدر: "شفق نيوز"