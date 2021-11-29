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الرئيس اللبناني يستعرض مع نظيره الفلسطيني العلاقات بين البلدين

أخبار العالم العربي

الرئيس اللبناني يستعرض مع نظيره الفلسطيني العلاقات بين البلدين
Reuters
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التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، نظيره الفلسطيني محمود عباس في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش الزيارة التي يجريها عون إلى قطر.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة عبر "تويتر" إن "الرئيس عون التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعرض معه العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، حيث أعرب الرئيس عباس عن تقديره العالي للتضحيات التي يقدمها الشعب اللبناني في سبيل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ 73 سنة".

وكان عون وصل في وقت سابق اليوم إلى الدوحة، والتقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على هامش المشاركة في افتتاح فعاليات بطولة "كأس العرب".

المصدر: RT

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