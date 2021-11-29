عون: أهانني صحفي سعودي لكن لم يتخذ ضده أي إجراء

لفت الرئيس اللبناني، ميشال عون، تعليقا على التوتر في العلاقات بين بيروت والرياض، إلى أنه تعرض لإهانة من قبل صحفي سعودي لكن لم يتم في حينه اتخاذ أي إجراء ضده.

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وقال عون، في حديث لقناة "الجزيرة" القطرية اليوم الاثنين: "عندما أهانني صحفي سعودي على الهواء لم يتخذ بحقه أي إجراء".

ولم يوضح عون هوية الصحفي، إلا أنه صرح كذلك في حديثه: "نريد أطيب وأفضل العلاقات مع السعودية والدول الخليجية".

وأعلنت الحكومة السعودية، يوم 29 أكتوبر، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واعتبر قرداحي أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟". ورد: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".

واتخذت الإمارات والبحرين والكويت خطوات مماثلة، ويهدد هذا التوتر الدبلوماسي بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا.

المصدر: "الجزيرة" + وكالات