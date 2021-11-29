القضاء المصري يدين الناشط حسام بهجت بسبب تغريدة

أدان القضاء المصري، اليوم الاثنين، الناشط الحقوقي البارز، حسام بهجت، بتهمة إهانة هيئة قضائية في تغريدة نشرها العام الماضي بعد الانتخابات، وقضت بتغريمه 10 آلاف جنيه.

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وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الدائرة الثالثة لمحكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة قضت بتغريم بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 10 آلاف جنيه (أو 640 دولارا أمريكيا) في اتهامه بإهانة الهيئة الوطنية للانتخابات عبر تدوينة نشرها على حسابه في "تويتر" العام الماضي.

وأكد مسؤول قضائي لوكالة "فرانس برس" أن "المحكمة انتهت في حيثيات حكمها بثبوت" التهم على بهجت و"علمه وتعمده.. وقضت بتغريمه عشرة آلاف جنيه"، مشيرا إلى أن الناشط لا تزال له فرصة لاستئناف الحكم.

في يوليو أمرت السلطات بهجت بالمثول أمام المحكمة بتهم إهانة لجنة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة تزعم تزوير الانتخابات وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائم.

وجاءت مذكرة الاتهام بناء على تغريدة نشرها في 2020 ألقى فيها باللوم على رئيس اللجنة في إساءة معالجة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العام نفسه.

وتمنع السلطات المصرية بهجت وهو المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية محلية تحمل اسم "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، من السفر وقررت تجميد أصوله على خلفية قضية أخرى عرفت إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي" لا يزال متهما فيها.

ودانت الخارجية الأمريكية محاكمة بهجت واحتجازه آنذاك حيث قالت: "أبلغنا الحكومة المصرية بقناعتنا العميقة بأن أفرادا مثل حسام بهجت لا يجوز أن يستهدفوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم".

المصدر: وكالات