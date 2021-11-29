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بالفيديو.. الكشف عن لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي وملابسات الحادث

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. الكشف عن لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي وملابسات الحادث
Reuters /FW1F/Billy Mallard
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن الطائرة المستخدمة في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي "مصنعة محليا".

ونشر الأعرجي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف منزل الكاظمي.

وأوضح أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء "تم بطائرتين مسيرتين وحصلنا على إحداثيات موقع إطلاقهما".

كما أعلن الأعرجي عن "توقيف مدير مكافحة المتفجرات وأحد مدراء الأدلة الجنائية لعدم قيامهما بواجباتهما في التحقيق بحادث اغتيال الكاظمي".

وكشف مصدر لـRT قبل أيام، عن إيداع قائدين أمنيين عراقيين في التوقيف على خلفية محاولة اغتيال الكاظمي.

وفي وقت سابق، أكد مصدر لـRT، أن الأجهزة حددت ثلاثة أشخاص متهمين بالوقوف وراء محاولة اغتيال الكاظمي في السابع من الشهر الحالي.

المصدر: RT

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