البرهان يؤكد التزام بلاده بعلاقات حسن الجوار مع إثيوبيا ويؤكد أن الفشقة أرض سودانية خالصة (صور)

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، التزام الخرطوم بعلاقات حسن الجوار مع أديس أبابا وأن السودان ليس له عداء مع إثيوبيا وأكد البرهان بأن الفشقة أرض سودانية خالصة.

وقال بيان لإعلام مجلس السيادة إن البرهان "تفقد برفقة الفريق ركن مجدي إبراهيم نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد، القوات المرابطة في منطقة بركة نورين، بمدينة الفشقة بولاية القضارف وذلك في أعقاب الاعتداءات الإثيوبية على المنطقة، والتي أودت باستشهاد 6 من منسوبي القوات المسلحة وإصابة أكثر من 31 من الضباط والجنود".

وأكد البرهان "التزام السودان بعلاقات حسن الجوار مع الجارة إثيوبيا" مبينا أن السودان "ليس له عداء مع إثيوبيا".

وجدد البرهان تأكيداته بأن "الفشقة أرض سودانية خالصة" وتعهد "بعدم التفريط في أي شبر من أرض السودان" وأضاف أن "الشعب السوداني يقف بجانب قواته المسلحة ويساندها لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني".

ودعا رئيس مجلس السيادة "مواطني منطقة الفشقة بالانخراط في أنشطتهم الزراعية والتفرغ لشواغلهم الحياتية" مؤكدا "عزم القوات المسلحة على حمايتهم من أي مهددات والتزامها بتأمين مزارعهم".

المصدر: RT