الرئيس اللبناني: نريد أفضل العلاقات مع السعودية ولم أطلب من قرداحي الاستقالة

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أنه يسعى إلى "أفضل العلاقات" مع السعودية وكل دول الخليج، مشيرا إلى أنه لم يطلب من وزير الإعلام، جورج قرداحي، الاستقالة بسبب الأزمة مع المملكة.

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وقال عون، في حديث لقناة "الجزيرة" نشرته اليوم الاثنين، إنه استعرض الأزمة في العلاقات بين لبنان من جهة والسعودية وبعض الدول المتحالفة معها في الخليج من جهة أخرى خلال لقاء عقده الاثنين في الدوحة مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونقلت القناة عن الرئيس اللبناني قوله: "نريد أطيب وأفضل العلاقات مع السعودية والدول الخليجية".

وأضاف عون حسب "الجزيرة" أنه لم يطلب "من أحد الاستقالة"، مشيرا إلى أن قرداحي "سيتصرف على أساس الأفضل للبنان".

وأعلنت الحكومة السعودية، يوم 29 أكتوبر، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واعتبر قرداحي أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟". ورد: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".

واتخذت الإمارات والبحرين والكويت خطوات مماثلة، ويهدد هذا التوتر الدبلوماسي بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا.

وقالت السعودية مرارا في وقت لاحق إن مصدر التوتر مع لبنان يتمثل في "هيمنة حزب الله" في الساحة السياسية اللبنانية.

المصدر: "الجزيرة" + وكالات