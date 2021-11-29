الإفراج عن الناطق باسم مجلس السيادة في السودان

عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان ـ (وزارة الثقافة والإعلام)

أفرجت السلطات السودانية عن عضو مجلس السيادة الانتقالي، والناطق باسمه، محمد الفكي سليمان بعد اعتقال دام 35 يوما، حسبما أعلنت وزارة الإعلام.

وشغل الفكي أيضا منصب الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين التي شكلها مجلس السيادة في أكتوبر 2019 بهدف "تفكيك" مخلفات نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

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وكانت السلطات العسكرية أفرجت قبل يومين عن وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ووالي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر، والمفوض المالي والإداري عن لجنة إزالة التمكين ماهر ابو الجوخ.

واعتقلت القوات العسكرية عددا من المسؤولين المدنيين في 25 أكتوبر الماضي، فيما وصف بالانقلاب على ائتلاف كان يضم مدنيين وعسكريين.

المصدر: RT