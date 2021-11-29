مصر.. حجز ممثل مشهور وزوجته بعد وصولهما من جنوب إفريقيا

قررت السلطات الصحية في مطار القاهرة بمصر، حجز الإعلامي خالد عليش وزوجته الإعلامية الرياضية ميرهان عمرو، بعد قدومهما من جنوب إفريقيا.

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وفشل عليش وزوجته في إقامة شهر عسل بشكل مختلف بعد زواجهما منذ أيام، نظرا لاكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد أوميكرون.

وأشار مصدر إلى أن عليش وزوجته وقعا إقرارا ذاتيا بالعزل المنزلي لمدة 7 أيام حسب بروتوكول الحجر الصحي المتبع من وزارة الصحة والسكان لمواجهة السلالة الجديدة الظاهرة في دولة جنوب إفريقيا.

في السياق ذاته، قررت وزارة الصحة والسكان رفع درجة الطوارئ الصحية وذلك لمنع تسلل المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التحذير الكبير من منظمة الصحة العالمية من حجم انتشاره على مستوى العالم وخاصة في جنوب إفريقيا خلال الفترة الماضية.

المصدر: "القاهرة 24"