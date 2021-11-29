وزير الدفاع المصري يكشف سبب رغبة مصر في امتلاك أسلحة قوية

قال وزير الدفاع المصري محمد زكي، إن "القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة".

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وقال: "سعينا لامتلاك مقومات القوة، ليس سعيا إلا للحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يجوب بالصراعات، وإن من يمتلك فيه مفاتيح القدرة يستطيع صنع السلام".

وأضاف وزير الدفاع، خلال كلمته في معرض "إيديكس 2021": "نتطلع معكم لمستقبل تجتمع فيه كل الثوابت التي تزيدنا إصرارا على المضي قدما لتقديم كل عمل من شأنه أن يمكننا من الالتزام بالدفاع عن مقدرات شعوبنا".

وأكّد أن "الشعب المصري وأبنائه من الجيش هم أعظم من تحدوا المخاطر، مهما تعاظمت، معتصمًا بقوته ووحدته، وساعيًا لامتلاك أرقى ما في العلم من نظم تسليح بأيدينا أو بالتعاون مع السرة الدولية، وسوف يظل هذا الجيش حارسًا وحاميًا لهذا الوطن، محافظًا على أمنه واستقراره، في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام، وليس أمامنا من سبيل إلا بالأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلي بالمبادئ السامية التي تحفظ للأمم والشعوب وحدتها وقدرتها للحفاظ جميعا على حاضرنا ومستقبلنا".

وانطلقت فعاليات النسخة الثانية من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة نحو 400 شركة عالمية ودولية ممثلة لنحو 42 دولة، وبحضور أمني رفيع المستوى و70 وفدًا دوليًا كممثلين رسميين لبلادهم للمشاركة في الحدث رفيع المستوى.

المصدر: "الوطن"