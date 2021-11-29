مراسلنا: مكتب رئيس الحكومة العراقية سيبث مقطع فيديو للحظة محاولة اغتيال الكاظمي

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، أن مكتب رئيس الحكومة العراقية سيبث مقطع فيديو للحظة محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي، في السابع من الشهر الجاري.

وذكر مراسلنا، أن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، سيعقد مؤتمرا صحافيا في الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت بغداد، وسيعلن خلاله بعض تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأضاف، أن المؤتمر سيشهد الكشف عن مقطع فيديو يوثق لحظة محاولة الاغتيال ومواجهة أفراد حماية الكاظمي مع الطائرة المسيرة.

وكشف مصدر لـRT قبل أيام، عن إيداع قائدين أمنيين عراقيين في التوقيف على خلفية محاولة اغتيال الكاظمي.

وفي وقت سابق، أكد مصدر لـRT، أن الأجهزة حددت ثلاثة أشخاص متهمين بالوقوف وراء محاولة اغتيال الكاظمي في السابع من الشهر الحالي.

المصدر: RT