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"سانا": مقتل مواطن بوحشية من قبل جنود أتراك في ريف الحسكة

أخبار العالم العربي

Sputnik
أرشيف
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أفادت وكالة "سانا" بأن مواطنا سوريا قتل جراء الاعتداء عليه بالضرب بشكل متعمد ووحشي من قبل جنود أتراك في محيط قرية العراضة بريف الحسكة الشمالي.

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وكشفت مصادر محلية لـ"سانا" أن "مواطنا استشهد جراء إقدام جنود من حرس الحدود التابع للنظام التركي على الاعتداء عليه بالضرب بوحشية وكسر رقبته في محيط قرية العراضة بشمال ناحية أبو راسين بالقرب من الحدود التركية".

وأوضحت المصادر أن "الجريمة الجديدة للنظام التركي تأتي في سياق ممارساته الإجرامية مع مرتزقته والرامية إلى التضييق على الأهالي وتهجيرهم من مناطقهم تمهيدا لجلب أسر الإرهابيين وإسكانهم في هذه المناطق، بهدف فرض تغيير ديموغرافي يخدم أطماعه في المنطقة".

المصدر: "سانا"

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