الصحة بقطاع غزة: مستعدون لمواجهة موجة محتملة من كورونا

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، اليوم الاثنين، إن خلية الأزمة بالصحة راجعت كافة الملفات المتعلقة بالجهوزية والاستعداد لمواجهة الموجة المحتملة من فيروس كورونا.

وأكد القدرة في أعقاب الانتهاء من اجتماع خلية الأزمة في الوزارة على استنفار الخلية لكافة الفرق الميدانية، وتسيير وحدات متنقلة للتطعيم داخل الأحياء السكنية، مؤكدة عزمها على تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في المجتمع والمؤسسات والمدارس والجامعات.

وأشار إلى أن الخلية دعت إلى ضرورة التزام المواطنين والمؤسسات والقطاعات المختلفة بإجراءات الوقاية والسلامة، مشيرة إلى مأمونية وسلامة التطعيمات المتوفرة ونجاعتها في الحماية من مضاعفات الفيروس.

وعقدت خلية الأزمة بوزارة الصحة برئاسة يوسف أبو الريش، وكيل الوزارة، اجتماعا مهما لبحث تطورات الحالة الوبائية في أعقاب المخاوف العالمية من انتشار المتحور الجديد "أوميكرون".

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالة وفاة نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 138 إصابة بعد إجراء 874 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: دنيا الوطن+معا