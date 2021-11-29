مستشار السيسي الصحي يعلق على ظهور متحور كورونا "أوميكرون" ويكشف سبب تطعيم فئة من لأطفال

علق محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للشؤون الصحية، على ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، أكد محمد عوض تاج الدين أن مصر لم تشهد تسجيل أي إصابة من متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، لافتا إلى أن "تحور الفيروسات أمر طبيعي للغاية، لأنه في حالة تكون مناعة مجتمعية أو مناعة شخصية للأفراد، سواء بتكرار الإصابة في المجتمع أو بوجود لقاحات، فإن الفيروس يدافع عن نفسه ويتحور".

وأشار تاج الدين إلى أن "إصدار قرار الموافقة على تطعيم الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما، بلقاحي "فايزر" و"سينوفاك" المضادين لفيروس كورونا، سببه وجود إجازة عالمية، كما أن كمية اللقاحات المتاحة في مصر كبيرة جدا، وما زال تدفق اللقاحات يعمل بشكل جيد.

وأوضح مستشار السيسي الصحي أن "هناك تشابه كبير في نقاط كثيرة جدا بين فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية"، وقال: "أي طفل يشعر باحتقان في الحلق أو ترتفع درجة حرارته أو يصاب برشح أو عطس، أو تكسير في الجسم، أو أي أعراض أخرى توحي بأنه مصاب بالتهاب فيروسي، ففي هذه الحالة، يجب أن يقي نفسه ويمنع حدوث المزيد من المضاعفات، وأن يبقى منعزلا، ويحصل على العلاج حتى لا ينقل العدوى".

المصدر: "الوطن"