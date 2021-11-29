الصحة المصرية تكشف إجمالي جرعات كورونا التي قدمت في البلاد
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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كشف وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان في مصر، خالد عبد الغفار، إن إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها من لقاح كورونا بلغ نحو 88.2 مليون جرعة.
وأوضح عبد الغفار، خلال اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة تفشي كورونا، أنه تم تقديم 45.2 مليون جرعة، موزعة بواقع 29.6 مليون كجرعة أولى، و15.6 مليون كجرعة ثانية.
ونوه الوزير إلى استمرار الجهود المبذولة للتفاوض مع عدد من شركات تصنيع اللقاحات العالمية، بهدف إنتاج هذه اللقاحات في مصر، لأغراض الاستهلاك المحلي وكذا التصدير.
المصدر: "القاهرة 24"
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