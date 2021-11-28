ليبيا.. اختفاء والد مرشحة للانتخابات البرلمانية في أجدابيا

أعلنت عائلة أماني الغرياني، المرشحة البرلمانية في ليبيا عن اختفاء والدها عبد الوهاب الغرياني في ظروف غامضة بمدينة أجدابيا منذ الثلاثاء الماضي.

وأوضح ذوو الغرياني في حديث إلى موقع "بوابة الوسط" أن "والدهم البالغ من العمر 64 عاما، خرج صباح يوم الثلاثاء الماضي كالمعتاد إلى عمله لكنه لم يعد إلى المنزل حتى هذا اليوم"، مؤكدين أنهم أبلغوا الجهات الأمنية بالمدينة عن اختفائه.

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وأشاروا إلى أنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من والدهم عقب اختفائه بأيام قليلة بواسطة رقم غريب طالب من خلاله المتصل العائلة عدم نشر أي شيء عن الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية ثم أغلق الهاتف دون أن يحدد مكان تواجده أو الجهة التي اختطفته، لكن العائلة أصرت على إيصال صوتها للجهات الإعلامية حتى تعلم حقيقة الأمر الذي أدى إلى اختفائه بهذه الطريقة.

المصدر: "بوابة الوسط"