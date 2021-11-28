نتنياهو: هناك دول عربية تبتعد عن إسرائيل بسبب ضعف مواقف الحكومة ضد إيران
Reuters RONEN ZVULUN
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أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن دولا عربية تبتعد عن إسرائيل بسبب "ضعف" مواقف الحكومة التي يرأسها نفتالي بينيت ضد إيران.
وأضاف: "المشكلة هي العلاقات مع الدول العربية التي تبتعد حاليا عن إسرائيل بسبب موقف الحكومة الضعيف ضد إيران".
وتابع أن "المشكلة الإيرانية لها حلول جاهزة وقد أعددنا لها، وهناك خيارات متاحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".
وأردف قوله: "سأفعل كل ما في وسعي للإطاحة بالحكومة، وأتمنى ألا يستغرق الأمر ثلاث سنوات".
وقال: "هناك شعور عالمي بضعف الحكومة الإسرائيلية وغياب القيادة"، معتبرا أن إرسال الوفود إلى إيران وتركيا ليس صدفة.
المصدر: "معاريف" + "ميفزاك لايف"
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