"الواحة" الليبية تعلن إعادة تشغيل خط نفط بعد أعمال صيانة

أعلنت شركة "الواحة" للنفط الليبية أن خط أنابيب نفطي كان يخضع لأعمال صيانة قد استأنف العمل، مشيرة إلى أن الإنتاج عاد إلى مستوياته السابقة.

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط قالت الأسبوع الماضي إن"شركة "الواحة" ستجري عمليات صيانة لخط أنابيب ستؤدي لخفض الإنتاج 90 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع واحد.

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وأضافت أن إنتاج الواحة من النفط قبل بدء أعمال الصيانة كان 286 ألف برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"