العراق.. "عصائب أهل الحق" تصف محاولة اغتيال الكاظمي بـ"المزعومة"

وصف قيس الخزعلي الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق، اليوم الأحد، محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بـ"المزعومة".

وقال الخزعلي في كلمة متلفزة إن "حادث استهداف منزل رئيس الوزراء المزعوم أمر خطير ويمس هيبة الدولة ولابد من إجراء تحقيق عاجل بشأنه. الرواية الحكومية ادعت أن حادث استهداف منزل الكاظمي تم بطائرات مسيرة وتارة أخرى بصواريخ".

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وأضاف: "طالبنا بالمضي بتحقيق حقيقي وواضح بشأن الحادثة، ونتعهد في حال ثبوت تورط أي أحد، بعدم إعطائه الحماية والحصانة".

وتابع: "لا توجد أية أدلة فنية أو بقايا تحطم طائرة مسيرة في حادث استهداف منزل الكاظمي، وهناك محاولة لتفعيل الحادثة".

وأشار إلى أن "أوامر صدرت إلى اللواء صباح الشبلي مدير مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، للقيام بتفجير مقذوف قديم عثر عليه سابقا وتفجيره في نهر دجلة لغاية إعلامية".

وأردف قوله: "نحمل الجميع المسؤولية في حال عدم وجود أدلة إثباتية بحادث استهداف منزل رئيس الوزراء المزعوم".

المصدر: RT