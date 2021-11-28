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فلسطينيون يشتبكون مع قوات إسرائيلية تزامنا مع اقتحام هرتصوغ الحرم الإبراهيمي (فيديو)

أخبار العالم العربي

فلسطينيون يشتبكون مع قوات إسرائيلية تزامنا مع اقتحام هرتصوغ الحرم الإبراهيمي (فيديو)
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مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في الخليل
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اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اقتحام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ للحرم الإبراهيمي.

وأفادت وكالة "وفا" بأن "المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي عززت من تواجدها في منطقة باب الزاوية وسط المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات".

وكان هرتصوغ اقتحم في وقت سابق من اليوم الأحد الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية، تحت حراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية منعت دخول المصلين إلى الحرم الإبراهيمي، كما اعترضت طريق الأهالي المتوجهين إلى منازلهم الواقعة في شارع الشهداء في محيط الحرم الإبراهيمي، فيما رافق الرئيس الإسرائيلي مجموعة من قادة المستوطنين.

المصدر: "وفا"

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