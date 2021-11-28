فلسطينيون يشتبكون مع قوات إسرائيلية تزامنا مع اقتحام هرتصوغ الحرم الإبراهيمي (فيديو)

اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اقتحام الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ للحرم الإبراهيمي.

وأفادت وكالة "وفا" بأن "المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي عززت من تواجدها في منطقة باب الزاوية وسط المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات".

#فيديو مواجهات بين الشبان وقوات الاحتــ ـلال عند باب الزاوية وسط الخليل pic.twitter.com/5GRnxNm1xu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 28, 2021

وكان هرتصوغ اقتحم في وقت سابق من اليوم الأحد الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية، تحت حراسة مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية منعت دخول المصلين إلى الحرم الإبراهيمي، كما اعترضت طريق الأهالي المتوجهين إلى منازلهم الواقعة في شارع الشهداء في محيط الحرم الإبراهيمي، فيما رافق الرئيس الإسرائيلي مجموعة من قادة المستوطنين.

المصدر: "وفا"