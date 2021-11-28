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بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"..عون يطالب المجتمع الدولي بـ"إعادة الحق لأصحابه"

أخبار العالم العربي

بمناسبة
Reuters DALATI NOHRA
الرئيس اللبناني ميشال عون
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أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، أنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني عبر إعادة الحق لأصحابه".

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في رسالة تضامن بمناسبة إحياء "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، دعا الرئيس عون إلى: "تأمين عودة فلسطينيي الشتات الى ديارهم التي شردوا منها وتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

وأضاف عون: "لبنان يواجه عدة أزمات كبيرة غير مسبوقة كان لها انعكاساتها السلبية على اللاجئين الفلسطينيين الموجودين منذ عام 1948، وكذلك الذين نزحوا من مخيّمات سوريا".

المصدر: RT

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