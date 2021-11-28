بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"..عون يطالب المجتمع الدولي بـ"إعادة الحق لأصحابه"
Reuters DALATI NOHRA
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أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، أنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني عبر إعادة الحق لأصحابه".
في رسالة تضامن بمناسبة إحياء "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، دعا الرئيس عون إلى: "تأمين عودة فلسطينيي الشتات الى ديارهم التي شردوا منها وتحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".
وأضاف عون: "لبنان يواجه عدة أزمات كبيرة غير مسبوقة كان لها انعكاساتها السلبية على اللاجئين الفلسطينيين الموجودين منذ عام 1948، وكذلك الذين نزحوا من مخيّمات سوريا".
المصدر: RT
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