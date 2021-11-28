الأسير الفلسطيني لؤي الأشقر يعلق إضرابه عن الطعام

علق الأسير الفلسطيني لؤي الأشقر (45 عاما) إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 49 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري.

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وقال "نادي الأسير"، إن تعليق الأسير الأشقر إضرابه جاء استنادا للمعلومات المتوفرة من عائلته.

وأضاف أن "الأسير الأشقر واجه خلال الإضراب عمليات تنكيل ممنهجة بحقّه، لا سيما فيما يتعلق بنقله إلى زنازين معتقل "الجلمة" للضغط عليه، وهو يعتبر من أسوأ المعتقلات".

والأشقر معتقل منذ الخامس من أكتوبر 2021، وأصدرت السلطات الإسرائيلية أمر اعتقال إداري بحقه لمدة ستة أشهر جرى تثبيتها لاحقا، وكان قد أمضى نحو ثماني سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات.

كما تعرض لتحقيق عسكري قاس خلال أحد اعتقالاته عام 2005، ما أدى إلى إصابته بشلل في ساقه اليسرى، وهو متزوج وأب لثمانية من الأبناء، وهو شقيق الأسير الراحل محمد الأشقر الذي توفي في سجن "النقب" عام 2007.

يشار إلى أن الأسيرين كايد الفسفوس، الذي كان مضربا عن الطعام منذ 131، ومقداد القواسمة، الذي كان مضربا منذ 113 يوما، قد علقا إضرابهما عن الطعام خلال الشهر الجاري، بعد اتفاق يقضى بالإفراج عنهما خلال الأشهر المقبلة.

وعلق الأسير علاء الأعرج إضرابه هو الآخر، الذي استمر 103 أيام، بعد إلغاء السلطات الإسرائيلية أمر اعتقاله الإداري.

المصدر: وكالة "وفا"