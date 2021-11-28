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رويترز: رئيس مجلس السيادة السوداني يقيل ضباطا بالمخابرات العامة

أخبار العالم العربي

رويترز: رئيس مجلس السيادة السوداني يقيل ضباطا بالمخابرات العامة
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 قالت مصادر لرويترز اليوم الأحد إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعفى عددا من الضباط بجهاز المخابرات العامة من الخدمة.

وأضافت المصادر أن من بين الضباط المقالين قيادات بالجهاز برتبة لواء.

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إلى ذلك أمر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس السبت بإعفاء المدير العام لقوات الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما، ويأتي هذا القرار بعد ستة أيام من عودة حمدوك إلى منصب رئيس الحكومة الانتقالية، بموجب اتفاق سياسي وقعه مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وينص هذا الاتفاق السياسي على الإفراج عن المعتقلين السياسيين والتحقيق في الوفيات التي حصلت على خلفية موجة المظاهرات التي اجتاحت البلاد في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على استيلاء العسكريين على الحكم وعزلهم حمدوك مؤقتا في 25 أكتوبر.

المصدر: رويترز

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