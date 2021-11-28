الأردن.. الهيئة المستقلة للانتخابات تحدد موعدا لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان

قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

إقرأ المزيد

ويأتي هذا الإعلان استنادا لأحكام المادة 35 الفقرة أ/1 والفقرة أ/2 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 والمادة 6 / ج من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021.

ووفق الناطق الإعلامي للهيئة، جهاد المومني، فإن تحديد هذا الموعد للاقتراع يأتي بعد مراجعة المدد القانونية للعملية الانتخابية، مؤكدا في الوقت ذاته، جاهزية الهيئة لإجراء هذه الانتخابات وفق الأصول القانونية وبالتعاون مع شركاء العملية الانتخابية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الأردني كان قد قرر في جلسته يوم الأربعاء الماضي إجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

المصدر: "بترا"