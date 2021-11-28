الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا عبر السياج الحدودي جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن اعتقال شاب فلسطيني عبر من الحدود الجنوبية لقطاع غزة إلى داخل السياج الأمني.

وبحسب تغريدة للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن الشاب المعتقل لم يكن بحوزته أي أسلحة، ونقل للتحقيق معه.

وفي سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل خمسة صيادين فلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، ثم أفرج عن ثلاثة منهم.

المصدر: وكالات