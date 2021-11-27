"حماس" تدين توقيع المغرب اتفاقيات مع إسرائيل

دانت حركة "حماس" الفلسطينية "بشدة" توقيع المغرب العديد من الاتفاقيات "خاصة العسكرية والأمنية" مع إسرائيل، مؤكدة أن هذه الخطوة "لا يمكن تبريرها تحت أي أهداف أو ذرائع".

وجاء في بيان للحركة أن "المصالح الاستراتيجية لأمتنا العربية، والمغرب جزء منها، لا يمكن أن تتحقق بالتحالف مع عدو الأمة وعدو شعبنا الفلسطيني، الذي يرتكب الجرائم والانتهاكات اليومية بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وبحق شعوب المنطقة".

وأضاف البيان أن "استقبال المغرب لمجرم الحرب الصهيوني بيني غانتس الذي لطالما افتخر بقتل العرب والفلسطينيين من النساء والأطفال... خطيئة كبرى بحق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ويتنافى تماما مع إرادة الأمة والموقف القومي الأصيل للشعب المغربي الرافض بمجمله لأي علاقة أو اتفاقيات مع العدو الصهيوني".

وطالبت الحركة "النظام الحاكم في المغرب بالعودة عن خطواته عاجلا، وقطع علاقته مع الكيان الصهيوني، والاستجابة لتطلعات شعوبنا العربية والإسلامية وفي مقدمتها الشعب المغربي الشقيق، والعمل مع الدول العربية والإسلامية كافة على محاصرة هذا الكيان وعزله وفضح جرائمه".

وكانت القناة "12" الإسرائيلية أفادت بتوقيع صفقة لبيع مسيّرات وأنظمة أسلحة متقدمة إسرائيلية أخرى للمملكة، تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

المصدر: RT