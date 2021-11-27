بغداد تجلي 418 عراقيا من بيلاروس إلى إقليم كردستان العراق

أعلن أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، إجلاء 418 مسافرا من مطار مينسك في بيلاروس إلى إقليم كردستان العراق.

وقال في بيان صحفي، إن "رحلة الإجلاء الاستثنائية للراغبين بالعودة طوعا، تتجه الآن من مطار مينسك إلى كردستان العراق وعلى متنها 418 مسافرا".

RT

RT

ويوم الخميس الماضي، أعلنت الخارجية العراقية، عودة 617 عراقيا من العالقين على حدود بيلاروس.

المصدر: RT