مصدر لـRT: الحكومة العراقية ستكشف غدا عن بعض تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي وستعلن عن موقف جديد

أكد مصدر عراقي لـRT، أن الحكومة ستشكف يوم غد الأحد بعض تفاصيل محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أنها ستعلن عن موقف جديد.

وقال المصدر إن "بعض التفاصيل في هذه القضية سيكشف عنها يوم غد، وسيكون هناك موقفا حكوميا جديدا".

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وكشف مصدر لـRT قبل أيام، عن إيداع قائدين أمنيين في التوقيف على خلفية محاولة اغتيال الكاظمي.

وفي وقت سابق، أكد مصدر لـRT، أن الأجهزة حددت ثلاثة أشخاص متهمين بالوقوف وراء محاولة اغتيال الكاظمي في السابع من الشهر الحالي.

المصدر: RT