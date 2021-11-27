مواطنون عراقيون يقبضون على سجين هارب - فيديو

أظهر مقطع فيديو مجموعة من المدنيين العراقيين وهي تلقي القبض على سجين هارب من سجن التاجي شمالي العاصمة بغداد.

ووفقا للفيديو، فإن مجموعة مدنيين ألقت القبض على سجين هارب ومن ثم سلمته إلى القوات الأمنية.

من جهتها ذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان صحفي، أن "قوة أمنية مشتركة من اللواء (59) فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من إحباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد التابع لدائرة الإصلاح في وزارة العدل".

وأضافت: "فتحت النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لأوامر القوة، حيث استسلم اثنين وقتل الثالث".

المصدر: RT