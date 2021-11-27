الكويت تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلا للضرورة

دعت الحكومة الكويتية، المواطنين لتجنب السفر فـي الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة وخاصة الدول التي ظهرت فيها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأوقفت الكويت بوقت سابق من اليوم الرحلات الجوية مع 9 دول أفريقية بسبب المتحور الجديد "أوميكرون" الذي تم اكتشافه مؤخرا في جنوب أفريقيا.

وأشار مركز التواصل الحكومي في الكويت إلى أن الدول التي تشملها القرارات، هي "جنوب إفريقيا- ناميبيا- بوتسوانا-زيمبابوي- موزمبيق- ليسوتو- إسواتيني- زامبيا- مالاوي".

كما قرر مجلس الوزراء بالكويت، تطبيق الحجر المؤسسي، 7 أيام، على المواطنين القادمين من تلك الدول، مع إجراء فحص PCR عند الوصول، وفي اليوم السادس.

كما دعت الحكومة، المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن، إلا في حالات الضرورة، وخاصة إلى الدول التي ظهرت بها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

المصدر: "كونا"