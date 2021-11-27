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الكويت توقف رحلات الطيران المباشرة من 9 دول إفريقية بسبب متحور "أوميكرون"

أخبار العالم العربي

الكويت توقف رحلات الطيران المباشرة من 9 دول إفريقية بسبب متحور
Reuters
مطار الكويت
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أعلنت السلطات الكويتية، السبت، إيقاف الطيران المباشر من 9 دول إفريقية بسبب متحور "أوميكرون" الإفريقي الجديد.

ونقل مركز التواصل الحكومي عن مجلس الوزراء الكويتي قراره السبت بإيقاف رحلات الطيران المباشرة من تسع دول إفريقية بسبب السلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا، باستثناء طائرات الشحن، اعتبارا من الأحد.

وأضاف المجلس أن هذه الدول هي جنوب إفريقيا، ونامبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني، وزامبيا، وملاوي.

وقال إن الحجر الصحي سيُطبق على المواطنين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى لمدة 14 يوما على الأقل.

المصدر: "كونا"

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