الكويت توقف رحلات الطيران المباشرة من 9 دول إفريقية بسبب متحور "أوميكرون"

أعلنت السلطات الكويتية، السبت، إيقاف الطيران المباشر من 9 دول إفريقية بسبب متحور "أوميكرون" الإفريقي الجديد.

ونقل مركز التواصل الحكومي عن مجلس الوزراء الكويتي قراره السبت بإيقاف رحلات الطيران المباشرة من تسع دول إفريقية بسبب السلالة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا، باستثناء طائرات الشحن، اعتبارا من الأحد.

قرارات مجلس الوزراء بشأن ضوابط القدوم إلى دولة الكويت من بعض الدول بعد ظهور متحورة جديدة لفيروس كورونا#وزارة_الإعلام_الكويت#الكويتpic.twitter.com/SbJGwegfUq — MOI - وزارة الإعلام (@MOInformation) November 27, 2021

وأضاف المجلس أن هذه الدول هي جنوب إفريقيا، ونامبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني، وزامبيا، وملاوي.

وقال إن الحجر الصحي سيُطبق على المواطنين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى لمدة 14 يوما على الأقل.

المصدر: "كونا"