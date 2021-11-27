العراق.. شرطة بغداد تعلن إحباط عملية بيع رجل لابنتيه
Reuters
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أعلنت قيادة شرطة بغداد عن اعتقال عصابة للاتجار بالبشر مؤلفة من امرأة ورجلين، وإحباط عملية بيع رجل لابنتيه في العاصمة.
وقالت الشرطة في بيان لها إن "فوج طوارئ بغداد التاسع أحبط عملية بيع فتاتين من قبل والدهما ضمن قاطع الكرخ وألقت القبض على العصابة وتتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وسلمتهم إلى مديرية مكافحة الإجرام/ الاتجار بالبشر".
وأضافت أن "العصابة مكونة من امرأة ورجلين من خارج بغداد"، مشيرة إلى أن "الفتاتين هما من مواليد 2009 و2012".
المصدر: "السومرية"
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